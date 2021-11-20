Баку, 20 ноября 2021, 19:01 — REGNUM В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,1, сообщили 20 ноября в республиканском центре сейсмологической службы при Национальной Академии наук республики.
Отмечается, что эпицентр находился в 10 км от населенного пункта Алтыагадж. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.
Как сообщало ИА REGNUM, подземные толчки магнитудой 4,6 зафиксировали сейсмологи на территории японской столицы Токио.
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