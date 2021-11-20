Баку, , 19:01 — REGNUM В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,1, сообщили 20 ноября в республиканском центре сейсмологической службы при Национальной Академии наук республики.

Землетрясение Zeml.info

«Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на территории Шамахинского района Азербайджана», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что эпицентр находился в 10 км от населенного пункта Алтыагадж. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, подземные толчки магнитудой 4,6 зафиксировали сейсмологи на территории японской столицы Токио.

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