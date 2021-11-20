Москва, , 18:57 — REGNUM Московский «Локомотив» на своем поле уступил грозненскому «Ахмату» в матче пятнадцатого тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая 20 ноября в Москве, завершилась со счетом 1:2.

Футбол José Goulão

В составе победителей голевыми действиями отметились Даниил Уткин и Артем Полярус. У хозяев поля мяч забил Виталий Лисакович.

Отметим, что после пятнадцати матчей в чемпионате России «Ахмат» пока занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 21 очко. Футболисты «Локомотива», в активе которых 25 баллов, находятся на четвертой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 7 ноября футбольный клуб «Ростов» на своем поле разгромил казанский «Рубин» в матче четырнадцатого тура чемпионата России. Встреча прошла на «Ростов-Арене» и завершилась со счетом 5:1.