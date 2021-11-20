Салехард, 20 ноября, 2021, 18:55 — ИА Регнум. На Ямале за нарушения антикоррупционного законодательства к дисциплинарной ответственности привлечено шестеро служащих департамента внешних связей регионального правительства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

(сс) jambulboy Доходы растут

В ходе прокурорской проверки установлены многочисленные факты ненадлежащего исполнения чиновниками департамента обязанности по предоставлению полных сведений о доходах, банковских счетах, об имуществе (транспортные средства, земельные участки), расхождение размера задекларированного дохода с данными налоговой службы и другие несоответствия.

Прокуратурой округа руководителю департамента было внесено представление. Нарушения закона устранены. Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Ямале уволен заместитель главы МО Аксарковского, который от имени муниципалитета подписывал контракты с компанией сына, принимал результаты выполненных работ и оказанных услуг.