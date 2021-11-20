Москва, 20 ноября, 2021, 18:49 — ИА Регнум. Статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Николай Панков объявил итоги седьмого всеармейского конкурса «Командирские старты» и вручил награды победителям, сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Алексей Колчин ИА REGNUM ВДВ

«В 2013 году в соревнованиях принимали участие 56 командиров, в этом году в составе 10 команд соревновались 120 командиров и начальников», — отметил Панков.

Замминистра уточнил, что в конкурсе в том числе участвовали генералы — участники боевых действий. По мнению Панкова, командиры, участвующие в конкурсе, являются лицом армии и образцом настоящего русского офицера.

«Эти командирские старты имеют существенную особенность — в них впервые приняла участие женская команда. Наши коллеги, командиры, представительницы прекрасного пола соревновались бескопромиссно, показывая впечатляющие результаты», — добавил Панков.

На церемонии закрытии конкурса замминистра по поручению министра обороны РФ Сергея Шойгу вручил личный штандарт начальнику Управления физической подготовки и спорта.

Как уточнили в Минобороны, по итогам всех пяти видов «Командирских стартов — 2021» победителями стали военнослужащие ВДВ, набрав в сумме 159 баллов. Со вторым результатом турнир завершила команда ЗВО с 123 баллами. Обладателями бронзовых наград стала команда ВКС — 114 баллов.

В конкурсе принимали участие команды всех военных округов и Северного флота, а также команды видов и родов войск.