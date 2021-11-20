Киев, , 18:46 — REGNUM Большого «вторжения» на территорию Украины со стороны Российской Федерации не будет. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью изданию «Голос Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Не верю в это, — сообщил Резников. — Потому что, давайте не забывать, мы за восемь лет этой войны научились защищаться. Наши вооруженные силы (ВСУ) на высоком уровне, особенно Сухопутные войска».

Напомним, власти Украины, пытаясь снять с себя ответственность за начало гражданской войны в Донбассе, называют «страной-агрессором» Россию с 2014 года. Отметим, что стороной данного конфликта Россия в действительности не является.