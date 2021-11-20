Кемерово, , 18:45 — REGNUM В Кемерове таксист приехал на вызов нетрезвым. Клиент сообщил об этом в полицию, рассказали в ГИБДД Кузбасса.

Пьяный водитель

«Согласно информации, поступившей от очевидцев, 19 ноября днём они вызвали через мобильное приложение такси. После чего по указанному ими адресу подъехал автомобиль «Шевроле Авео», остановившийся на парковочном месте, предназначенном для инвалидов. У водителя имелись признаки алкогольного опьянения. После сделанного ему замечания таксист уехал. Бдительные граждане сообщили о произошедшем в дежурную часть», — уточнили в ведомстве.

Инспекторы остановили машину на проспекте Ленина. За рулём находился мужчина 1968 года рождения с признаками опьянения. Проведённое в медицинском учреждении освидетельствование подтвердило наличие паров алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении мужчины были составлены административные протоколы. Ему грозит штраф в размере 30 000 рублей и лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет.