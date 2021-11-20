Четвёртая волна коронавируса в Новосибирской области растянулась по времени
Новосибирск, 20 ноября, 2021, 18:35 — ИА Регнум. В Новосибирской области четвёртая волна коронавируса более растянута по времени, поэтому лечебные учреждения испытывают меньше нагрузки. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Константин Хальзов.
Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»
«В этот раз рост заболеваемости растянут во времени. Это очень позитивно с точки зрения оказания медицинской помощи и развертывания системы здравоохранения. За восемь недель мы развернули 4700 койко-мест, а в третью волну до 6500 мы дошли за три недели. Для здравоохранения чуть легче», — приводит редакция «НГС Новости» слова Хальзова.
Министр отметил, что в этой волне удалось сохранить плановую помощь.