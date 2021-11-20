Новосибирск, 20 ноября, 2021, 18:35 — ИА Регнум. В Новосибирской области четвёртая волна коронавируса более растянута по времени, поэтому лечебные учреждения испытывают меньше нагрузки. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В этот раз рост заболеваемости растянут во времени. Это очень позитивно с точки зрения оказания медицинской помощи и развертывания системы здравоохранения. За восемь недель мы развернули 4700 койко-мест, а в третью волну до 6500 мы дошли за три недели. Для здравоохранения чуть легче», — приводит редакция «НГС Новости» слова Хальзова.

Министр отметил, что в этой волне удалось сохранить плановую помощь.