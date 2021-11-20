Москва, 20 ноября, 2021, 18:31 — ИА Регнум. В отношениях России и Соединенных Штатов остаются сложности, в том числе визовая проблема, однако переговоры идут. Об этом в эфире «Радио России» рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Да, у нас остаётся глобальный визовый вопрос, это даже не вопрос, а проблема, которая была спровоцирована американскими партнёрами. Остаются неразрешёнными масса других вопросов. Но переговоры идут. И по вопросу стратегической стабильности. И это тоже очень важный пример», — сказала она.

Дипломат предложила смотреть на ситуацию объективно. Так, одним из достижений Захарова назвала проект резолюции РФ и США против применения информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, который был принят Генассамблеей ООН.

Раньше было бы трудно поверить, что Москва и Вашингтон вместе предложат мировому сообществу этот программный документ.

Как сообщало ИА REGNUM, США фактически отняли у России её дипсобственность, закрыв четыре года назад здание Генконсульства РФ в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. Затем, в 2018 г., было закрыто российское Генконсульство в Сиэтле.

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