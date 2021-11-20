Кемерово, , 18:25 — REGNUM В Кемерове с сегодняшнего дня, 20 ноября, на периоды снегопадов вводится запрет на въезд большегрузного транспорта — на въездах в город для фур организованы стояночные площадки. Об этом сообщила мэрия муниципалитета.

Большегруз © Наталья Диева

«Запрет движения фур позволит освободить городские магистрали от транзитного транспорта в период их максимальной загрузки во время неблагоприятных погодных условий. Ограничение движения будет действовать во время сильных снегопадов, продолжающихся более часа. Транзитное движение большегрузов массой 15 тонн и более, а также длиной, превышающей 10 метров, запретят с 6:30 до 9:00 и с 17:00 до 20:00», — уточнили в администрации города.

Ограничительная мера будет действовать до 15 апреля.