В КНР планируют полностью локализовать производство промышленных роботов
Пекин, 20 ноября, 2021, 18:21 — ИА Регнум. Немецкий производитель промышленных роботов Kuka намерен полностью локализовать производство роботов в Китае, сообщает ИА Красная Весна.
Cheryl Ng
Роботы
«Локализация цепочки поставок — ключевая стратегия Kuka», — сказал технический директор Kuka China Ли Хунвэй.
На сегодняшний день в Китае локализовано порядка 80% цепочек поставок Kuka.
Как сообщало ИА REGNUM, промышленное производство Китая продолжило расти в октябре, при этом высокотехнологичный производственный сектор продемонстрировал высокие показатели.
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