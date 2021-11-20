Пекин, 20 ноября, 2021, 18:21 — ИА Регнум. Немецкий производитель промышленных роботов Kuka намерен полностью локализовать производство роботов в Китае, сообщает ИА Красная Весна.

Cheryl Ng Роботы

«Локализация цепочки поставок — ключевая стратегия Kuka», — сказал технический директор Kuka China Ли Хунвэй.

На сегодняшний день в Китае локализовано порядка 80% цепочек поставок Kuka.

Как сообщало ИА REGNUM, промышленное производство Китая продолжило расти в октябре, при этом высокотехнологичный производственный сектор продемонстрировал высокие показатели.

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