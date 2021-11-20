Тюмень, , 18:19 — REGNUM В Тюменской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 20 ноября двое 18-летних молодых людей. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

На месте происшествия Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

По предварительным данным, автобус KING LONG на 541-м километре федеральной автодороги Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск в Ишимском районе выехал на встречную полосу при обгоне. В момент маневра произошло столкновение с автомобилем «ВАЗ — 2110», в котором ехали два жителя деревни Карькова Бердюжского района — студенты одного из тюменских вузов. Оба молодых человека погибли.

Автобус был без пассажиров, водитель перегонял его из Барнаула в Нижний Новгород. Обстоятельства ДТП выясняются.

Как ранее сообщало РЕ, поздно вечером 19 ноября пьяный водитель в Ялуторовском районе Тюменской области в селе Зиново на автомобиле «Лада Приора» въехал в опору освещения.

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