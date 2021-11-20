Тюмень, 20 ноября, 2021, 18:19 — ИА Регнум. В Тюменской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 20 ноября двое 18-летних молодых людей. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области На месте происшествия

По предварительным данным, автобус KING LONG на 541-м километре федеральной автодороги Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск в Ишимском районе выехал на встречную полосу при обгоне. В момент маневра произошло столкновение с автомобилем «ВАЗ — 2110», в котором ехали два жителя деревни Карькова Бердюжского района — студенты одного из тюменских вузов. Оба молодых человека погибли.

Автобус был без пассажиров, водитель перегонял его из Барнаула в Нижний Новгород. Обстоятельства ДТП выясняются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поздно вечером 19 ноября пьяный водитель в Ялуторовском районе Тюменской области в селе Зиново на автомобиле «Лада Приора» въехал в опору освещения.