Кемерово, , 18:18 — REGNUM В Кемеровской области завтра, 21 ноября, ночью ожидается усиление ветра при порывах до 15−20 м/с, снег, метели. Региональное управление МЧС РФ просит кузбассовцев соблюдать необходимые меры предосторожности при ухудшении погоды.

Метель © ИА REGNUM

«В метель, при ухудшении видимости, водителям при передвижении на автотранспорте необходимо избегать резких манёвров, соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию. При движении учитывайте снижение сцепных свойств дорожного покрытия во время гололеда. При усилении ветра, находясь на улице, соблюдайте необходимые меры личной безопасности. Не пережидайте непогоду у деревьев и опор линий электропередач», — отметили в ведомстве.

Также жителей региона просят не пренебрегать предупреждениями о погодных явлениях.