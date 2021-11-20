Кузбассовцев просят быть осторожными при ухудшении погоды
Кемерово, 20 ноября, 2021, 18:18 — ИА Регнум. В Кемеровской области завтра, 21 ноября, ночью ожидается усиление ветра при порывах до 15−20 м/с, снег, метели. Региональное управление МЧС РФ просит кузбассовцев соблюдать необходимые меры предосторожности при ухудшении погоды.
«В метель, при ухудшении видимости, водителям при передвижении на автотранспорте необходимо избегать резких манёвров, соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию. При движении учитывайте снижение сцепных свойств дорожного покрытия во время гололеда. При усилении ветра, находясь на улице, соблюдайте необходимые меры личной безопасности. Не пережидайте непогоду у деревьев и опор линий электропередач», — отметили в ведомстве.
Также жителей региона просят не пренебрегать предупреждениями о погодных явлениях.