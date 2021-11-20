Кемерово, 20 ноября, 2021, 18:18 — ИА Регнум. В Кемеровской области завтра, 21 ноября, ночью ожидается усиление ветра при порывах до 15−20 м/с, снег, метели. Региональное управление МЧС РФ просит кузбассовцев соблюдать необходимые меры предосторожности при ухудшении погоды.

ИА REGNUM Метель

«В метель, при ухудшении видимости, водителям при передвижении на автотранспорте необходимо избегать резких манёвров, соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию. При движении учитывайте снижение сцепных свойств дорожного покрытия во время гололеда. При усилении ветра, находясь на улице, соблюдайте необходимые меры личной безопасности. Не пережидайте непогоду у деревьев и опор линий электропередач», — отметили в ведомстве.

Также жителей региона просят не пренебрегать предупреждениями о погодных явлениях.