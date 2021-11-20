Москва, , 18:17 — REGNUM 20 ноября в столице России сохранится сильный ветер до 21:00 мск. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Ветер 76.mchs.gov.ru

«Сильный ветер (в Москве — прим. ИА REGNUM) с порывами до 15−20 метров в секунду сохранится до 21:00, — говорится в сообщении. — Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили».

Отмечается, что в городе также ожидаются колебания температуры воздуха от — 1 до +1°C.

Ранее портал «Метеоновости» сообщил, что 20 и 21 ноября в Москве и Подмосковье ожидается сильный снегопад. Циклонический вихрь с Северной Атлантики принесёт обильные осадки в виде мокрого снега и дождя.