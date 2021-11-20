Новосибирск, 20 ноября, 2021, 18:11 — ИА Регнум. В реестре добровольной пожарной охраны Новосибирской области в 2021 году зарегистрировались 25 общественных организаций, в ряды добровольцев вступили 186 жителей региона. Об этом сообщили в новосибирском управлении МЧС РФ.

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«Кроме того, по инициативе граждан были созданы 22 добровольных пожарных дружины и три добровольных пожарных команды в Убинском районе Новосибирской области, которые обеспечивают защиту от пожаров восьми населенных пунктов с общей численностью 742 человека», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что наибольшую ценность волонтеры представляют в отдаленных населенных пунктах. В 2021 году пожарные добровольцы 906 раз привлекались для ликвидации пожаров, на которых спасли четырех человек. Всего на территории Новосибирской области действует 1912 добровольных организаций общей численностью более 13 500 человек.