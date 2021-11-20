Москва, , 18:09 — REGNUM Сотрудники специальных служб восстановили движение транспортных средств после ДТП на Кутузовском проспекте, в результате которого погибли два человека. Об этом 20 ноября сообщает Госавтоинспекция Москвы в Telegram.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

«Движение (на Кутузовском проспекте — прим. ИА REGNUM) полностью восстановлено», — отмечается в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 20 ноября на Кутузовском проспекте в Москве произошло крупное ДТП. По последним данным, в результате аварии погибли два человека.

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