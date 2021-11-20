Новосибирск, 20 ноября, 2021, 18:05 — ИА Регнум. В Новосибирской области за 10 месяцев подразделения пожарной охраны 10 393 раза реагировали на пожары. Это на 210 случаев меньше по сравнению с показателями аналогичного периода 2020 года. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

Kuban.sledcom.ru Пожар

Уточняется, что в ходе ликвидации возгораний огнеборцы спасли более 750 человек.

Отмечается улучшение оперативных показателей динамики тушения пожаров. Так, среднее значение временных показателей пожарных региона по локализации возгорания, ликвидации открытого горения и полной ликвидации пожара выше средних значений по стране на 15%.