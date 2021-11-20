Афины , 20 ноября, 2021, 18:00 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес срочно прибудет в Грецию, чтобы прояснить ситуацию с продажей оружия в Турцию. Об этом заявили 19 ноября в пресс-службе МИД Греции.

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Отмечается, что глава МИД Греции Никос Дендиас связался по телефону с Альбаресом в связи с недавним визитом премьер-министра Испании Педро Санчеса в Турцию и сделанными там заявлениями.

Дендиас выразил испанскому коллеге опасения Греции, связанные с этими заявлениями. В ответ Альбарес дал разъяснения и предложил немедленно встретиться в Афинах для «полного прояснения связанных вопросов». Греческая сторона приняла предложение.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что договорился о приобретении в Испании авианосца и что возможны также договоренности по подлодке.

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