Тюменский район, Тюменская область, 20 ноября, 2021, 17:59 — ИА Регнум. В Тюменской области задержан гражданин за незаконную рубку лесных насаждений. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Пресс-служба УМВД России по Тюменской области Место незаконной рубки леса

В ночное время нарядом дорожно-патрульной службы был задержан грузовик. В кузове машины находились распиленные на части стволы деревьев. Водитель 1967 года рождения не мог объяснить автоинспекторам происхождение груза.

В отделении полиции водитель признался, что вырубил вблизи деревни Княжева Тюменского района сосны и берёзы для личных нужд. Распилил стволы на трёхметровые чурки с помощью лебёдки и повёз древесину к себе домой.

Установлено, что злоумышленник незаконной рубкой леса причинил ущерб природе на сумму более 230 тысяч рублей. Кроме того, мужчина ранее был судим за имущественное преступление.

По факту возбуждено уголовное дело возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Хакасии уже с 15 ноября стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Ёлочка», которое продлится до конца декабря. Сотрудники департамента лесного хозяйства и представители правоохранительных органов усилят мероприятия по патрулированию лесов, будут проверяться транспортные средства, перевозящие новогодние ели.