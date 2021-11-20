Новосибирск, , 17:57 — REGNUM В Новосибирской области на предстоящей неделе сохранится нестабильная погода. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

Сосульки Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным синоптиков, оттепель будет сменяться похолоданием, метеоявления будут сопровождаться порывистым ветром и снегопадами.

«Данные погодные условия способствуют образованию снеговой нагрузки на крышах, гололеда на дорогах и тротуарах. При потеплении образуются сосульки, которые при падении могут привести к травмированию граждан и нанесению ущерба имуществу, в частности автотранспорту, — отметили в региональном управлении МЧС РФ. — Специалисты призывают граждан и управляющие компании области очищать снег и наледь с крыш» .

Водителям советуют парковать транспортные средства на безопасном расстоянии от скатов крыш, карнизов и балконов. Пешеходов просят обращать внимание на предупреждающие знаки, а также на опасно свисающие с крыш сосульки и снег.