Таллин, , 17:52 — REGNUM Временные заграждения на границе с Россией начали устанавливать в Эстонии. Об этом, как сообщает агентство BNS, заявил заместитель гендиректора департамента полиции и погранохраны по охране границы Эгерт Беличев журналистам.

Граница Эстония-Россия Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Миграционное давление на Эстонию в настоящее время не увеличилось, — сказал он. — Но, если оно изменится, быстрая установка временных заграждений станет важным компонентом предотвращения массовой нелегальной миграции».

Отмечается, что эстонские военнослужащие вместе с сотрудниками департамента полиции и погранохраны страны ведут работы на юго-востоке в деревне Меремяэ и на реке Пиуза, а также на северо-востоке страны в Нарве в русле реки Куйвайыги.

Как передавало ИА REGNUM, 19 ноября в пресс-сообщении министерства обороны Эстонии отмечалось, что Эстония отправит 100 военнослужащих сил обороны в Польшу «для отражения гибридной атаки» со стороны Белоруссии.