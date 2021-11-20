Кемерово, , 17:50 — REGNUM В Кемеровской области собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 36-летнему жителю Кемерова. Он признан виновным в «распространении выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, совершенные публично», двух эпизодов «оскорбления представителя власти». Об этом сообщило региональное управление СКР.

Интернет TheDigitalWay

Установлено, что в мае 2020 года мужчина разместил в интернете видеозапись, на которой содержались сведения, выражающие явное неуважение к памятным датам нашей страны, связанным с трагическими событиями Второй мировой войны, а также действия мужчины, оскверняющие символы воинской славы России. Кроме того, в ноябре 2019 года и марте 2020 года осужденный размещал на своей странице в интернете видеозаписи, в которых высказывал оскорбления в адрес сотрудницы полиции, которая осуществляла оперативное сопровождение по уголовному делу, где он обвинялся в неуважении к суду.

«Со следствием обвиняемый не сотрудничал, вину не признал», — уточнили в ведомстве.

Приговором суда мужчине назначено 470 часов обязательных работ с запретом пользоваться интернетом сроком на 2 года 10 месяцев.