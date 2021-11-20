Копенгаген, , 17:44 — REGNUM Климатолог кафедры геологических наук Орхусского университета (Дания) Мадс Фарщу Кнудсен предупредил, что Песок из пустыни Гоби может смешиваться со снегом на лыжных и горнолыжных трассах зимних ОИ в Пекине, делая их непредсказуемыми для спортсменов. Об этом сообщает ИА Красная Весна.

«Если ветер будет достаточно силен, то принесет с собой крупный песок, который, смешиваясь со снегом, разрушит олимпийские трассы», — предупредил климатолог.

Он подчеркнул, что песок в воздухе и на земле — не редкость для тех регионов и именно присутствие песка может повлиять на результаты спортсменов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пекине перед Зимними Олимпийскими и Параолимпийскими играми 2022 года будут проведены тестовые мероприятия, некоторые из них могут быть открыты для зрителей.

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