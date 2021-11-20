Минск, , 17:34 — REGNUM От действий польских силовиков на границе с Белоруссией 16 ноября пострадали 109 человек. Об этом сообщил начальник отдела управления Следственного комитета по Гродненской области Белоруссии Игорь Черняк.

Граница Белоруссии и Польши Gpk.gov.by

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По его словам, к настоящему времени установлены и подтверждены экспертным путем факты применения польской стороной в отношении беженцев водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат, химических веществ.

«Установлены и допрошены в качестве потерпевших 109 лиц, в том числе 22 женщины, 15 детей. Из них — 10 малолетних», — сказал Черняк.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Белоруссии Виктор Тренин заявил, что Польша наращивает воинские контингенты вдоль западных границ, что напоминает события перед Великой Отечественной войной.

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