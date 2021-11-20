Новосибирск, 20 ноября, 2021, 17:32 — ИА Регнум. В Новосибирской области с начала 2021 года в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах произведено 619,3 тыс. тонн молока. Это на 17 тысяч тонн больше, чем за тот же период 2020 года. Об этом сообщило министерство сельского хозяйства региона.

Коровы

Уточняется, что надой на фуражную корову в среднем по области уже превысил пятитысячный рубеж. Ежесуточный надой на фуражную корову составляет 13,9 килограммов молока (на 1,1 кг больше, чем в прошлом году).

Среди районов области наибольшую положительную динамику по росту продуктивности животных показывает Маслянинский район.