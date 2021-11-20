Москва, , 17:27 — REGNUM Применение торпедного оружия по подводной цели в Баренцевом море отработал атомный подводный ракетный крейсер Северного флота. Об этом сообщила в субботу, 20 ноября, пресс-служба флота.

Учения АПЛ в Баренцевом море Mil.ru

«Атомный подводный ракетный крейсер … отработал применение торпедного оружия по подводной цели», — говорится в сообщении.

Отмечается, что многоцелевая атомная подводная лодка одного из соединений подводных сил Северного флота оказывала противодействие крейсеру, так как учение состоялось в двустороннем формате.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября подразделения ВДВ России отработали задачи практического десантирования на незнакомой площадке в Белоруссии.