Москва, 20 ноября, 2021, 17:27 — ИА Регнум. Применение торпедного оружия по подводной цели в Баренцевом море отработал атомный подводный ракетный крейсер Северного флота. Об этом сообщила в субботу, 20 ноября, пресс-служба флота.

Mil.ru Учения АПЛ в Баренцевом море

«Атомный подводный ракетный крейсер … отработал применение торпедного оружия по подводной цели», — говорится в сообщении.

Отмечается, что многоцелевая атомная подводная лодка одного из соединений подводных сил Северного флота оказывала противодействие крейсеру, так как учение состоялось в двустороннем формате.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября подразделения ВДВ России отработали задачи практического десантирования на незнакомой площадке в Белоруссии.