Новосибирск, 20 ноября, 2021, 17:27 — ИА Регнум. Специалисты министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области совместно с сотрудниками Роспотребнадзора проверили, как проводится дезинфекция салонов городского транспорта. На коммерческих перевозчиков составлены административные протоколы. Об этом сообщили в региональном минтрансе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Общественный транспорт

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«Конечно же, нам показали, как обрабатывается транспорт, но это была определённая видимость. При более глубокой проверке было понятно, что всё сделано в дежурном варианте, на случай приезда контролирующих специалистов. Роспотребнадзор занимается административным расследованием, по факту которого материалы будут переданы в суд», — рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства области Вячеслав Невежин.

В минтрансе отметили, что на конечных остановочных пунктах водитель с кондуктором обязаны производить санитарную уборку контактных мест: поручней, ручек сидений, дверей.