Бишкек, 20 ноября 2021, 17:14 — REGNUM В Киргизии суд изменил меру пресечения бывшему премьер-министру республики Темиру Сариеву по делу о коррупции, заменив арест на подписку о невыезде. Об этом сообщает пресс-служба Первомайского районного суда Бишкека.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа 2021 года спецслужбы Киргизии задержали бывшего премьер-министра Темира Сариева по подозрению в коррупции в особо крупном размере.
По версии следствия, Сариев, будучи председателем госкомиссии по «Кумтору», занизил сумму экологического ущерба от работы крупнейшего киргизского золотого рудника на несколько десятков миллионов долларов США.