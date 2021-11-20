Бишкек, 20 ноября, 2021, 17:14 — ИА Регнум. В Киргизии суд изменил меру пресечения бывшему премьер-министру республики Темиру Сариеву по делу о коррупции, заменив арест на подписку о невыезде. Об этом сообщает пресс-служба Первомайского районного суда Бишкека.

Иван Шилов ИА REGNUM Темир Сариев

«Постановлением Первомайского районного суда Бишкека от 20 ноября подозреваемому Сариеву ранее примененная мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на подписку о невыезде», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа 2021 года спецслужбы Киргизии задержали бывшего премьер-министра Темира Сариева по подозрению в коррупции в особо крупном размере.

По версии следствия, Сариев, будучи председателем госкомиссии по «Кумтору», занизил сумму экологического ущерба от работы крупнейшего киргизского золотого рудника на несколько десятков миллионов долларов США.