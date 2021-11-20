Москва, 20 ноября, 2021, 17:04 — ИА Регнум. В результате ДТП на Кутузовском проспекте в Москве погибли два человека, сообщает столичная госавтоинспекция в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Днем 20 ноября два автомобиля столкнулись лоб в лоб, после чего в них врезался еще один.

По данным госавтоинспекции, водитель BMW выехал на встречную полосу. В результате он погиб на месте, его пассажира госпитализировали.

«Пассажир BMW скончался в больнице», — сообщили в госавтоинспекции.

Погибший водитель BMW — блогер Саид Губденский.