В Москве в ДТП на Кутузовском проспекте погибли два человека
Москва, 20 ноября, 2021, 17:04 — ИА Регнум. В результате ДТП на Кутузовском проспекте в Москве погибли два человека, сообщает столичная госавтоинспекция в Telegram-канале.
Иван Шилов ИА REGNUM
ДТП
Днем 20 ноября два автомобиля столкнулись лоб в лоб, после чего в них врезался еще один.
По данным госавтоинспекции, водитель BMW выехал на встречную полосу. В результате он погиб на месте, его пассажира госпитализировали.
«Пассажир BMW скончался в больнице», — сообщили в госавтоинспекции.
Погибший водитель BMW — блогер Саид Губденский.