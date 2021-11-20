Тюмень, 20 ноября, 2021, 16:53 — ИА Регнум. Тюменскому учителю Лидии Русаковой присвоено звание «Народный учитель Российской Федерации». Указ об этом подписал президент России Владимир Путин, сообщил на своих страницах в социальных сетях губернатор Тюменской области Александр Моор.

Оперативный штаб Тюменской области Лидия Русакова

«Лидия Николаевна свою педагогическую деятельность начала в 1979 году. Директор СОШ № 70 Тюмени неоднократно побеждала на самых престижных профессиональных конкурсах: «Учитель года», «Женщина — директор года», «Лидер образования». Она заслуженный учитель Российской Федерации. Много лет под её руководством воплощается в жизнь проект «Школа Сотворчества как технология здоровья». Бесспорно, Лидия Николаевна заслужила почётное звание», — заявил глава региона.

В Тюменской области живут и работают уже три «народных учителя». В 2009-м году это почётное звание получила ректор Тюменского областного государственного института развития регионального образования Ольга Ройтблат, в 2020-м — учитель физико-математической школы Анатолий Кугаевский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тюменка Екатерина Костылева стала победителем Всероссийского конкурса «Учитель года — 2021».