Москва, , 16:46 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили «масштабный характер договоренностей». Об этом 20 ноября говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Россия и Узбекистан Mil.ru

«Министры (Сергей Лавров и Абдулазиз Камилов — прим. ИА REGNUM) отметили масштабный характер договоренностей, достигнутых в ходе состоявшегося накануне визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Москву, необходимость по линии соответствующих министерств и ведомств обеспечить слаженную работу по практической реализации итогов встречи в верхах, — говорится в сообщении. — Условлено наращивать внешнеполитическую координацию между Москвой и Ташкентом».

Отмечается, что телефонный разговор между Лавровым и Камиловым прошли по инициативе узбекской стороны.

Напомним, 19 ноября в пресс-службе президента Узбекистана сообщили, что президент РФ Владимир Путин и его узбекский коллега Шавкат Мирзиёев по результатам переговоров подписали 18 документов.