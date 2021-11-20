Кемерово, , 16:41 — REGNUM В Кемеровской области завтра, 21 ноября, ночью местами ожидается усиление ветра при порывах до 15−20 м/с, снег, метели. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

Снегопад Дарья Драй © ИА REGNUM

«Облачено с прояснением, ночью в большинстве районов небольшой и умеренный снег, днём местами небольшой снег, метели, позёмки. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 6−11 м/с, ночью местами до 15−20 м/с, днём до 18 м/с. Температура воздуха ночью −9…−14 °C, местами до — 20 °C, днём −3…−8 °C, местами до — 13 °C», — говорится в прогнозе.

В Кемерове будет облачно с прояснением, небольшой снег, позёмки, на дорогах гололедица, температура днём −11…−13 °C.