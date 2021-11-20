Тюмень, , 16:38 — REGNUM В Тюменской области за 2021 год число самозанятых граждан увеличилось в 2,5 раза. Об этом сообщил в своём директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков в своём Instagram-аккаунте.

Самозанятость FirmBee

Уже 40 тысяч жителей Тюменской области зарегистрированы как самозанятые. По словам Антона Машукова, для поддержки самозанятых с 2021 года в Тюменской области проводится обучающий курс «Открой своё дело», а также индивидуальные консультации.

По итогам 2021 года поддержку получат более одной тысячи самозанятых тюменцев. По данным Федеральной налоговой службы России по Тюменской области, средний возраст самозанятых составляет 30 лет.

Как ранее сообщало РЕ, Тюменская область одна их первых в стране реализует федеральный проект самозанятости граждан.

https://regnum.ru/news/economy/2719315.html

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