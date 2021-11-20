Новосибирск, 20 ноября, 2021, 16:35 — ИА Регнум. В Новосибирске завтра, 21 ноября, ночью ожидается местами небольшой снег. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

«Ветер юго-западный 6−11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха −9… −11 °C. На дорогах местами гололедица», — уточняется в прогнозе.

В Новосибирской области завтра, 21 ноября, будет облачно с прояснениями, ночью в отдельных районах небольшой снег, метель днём преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью −9… −14 °C, днём −3… −8 °C.