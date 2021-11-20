Москва, 20 ноября, 2021, 16:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин утвердил изменения в положение о государственных наградах РФ. Соответствующий указ опубликован на официальном правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

Согласно документу, перечень заслуг, за которые могут присуждаться государственные награды, пополнили «социально-экономическое и технологическое развитие Российской Федерации, духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи».

Так, военно-медицинские организации и лечебные заведения Министерства внутренних дел России могут награждаться за заслуги «в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, военных действии и в других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни».

Кроме того, военные образовательные организации и учебные заведения МВД теперь могут быть удостоены госнаград за значительные достижения не только в подготовке квалифицированных кадров, но и в «воспитании молодежи в духе патриотизма, уважения к истории и традициям Российской Федерации, готовности к выполнению задач в интересах обеспечения обороны и безопасности личности, общества и государства».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении государственных наград для деятелей культуры и искусства — орден «За заслуги в культуре и искусстве» и медаль «За труды в культуре и искусстве».

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