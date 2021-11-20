Москва, , 16:28 — REGNUM Минобрнауки России дополнительно выделило 300 млн рублей на исследования в рамках программы мегагрантов, которая реализуется для поддержки научных исследований в вузах и научно-исследовательских институтах (НИИ) под руководством ведущих мировых ученых. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе заседания совета по грантам правительства Российской Федерации, которое прошло в рамках VI Всероссийского форума «Наука будущего — наука молодых».

Валерий Фальков Government.ru

«Мы проведем новый, уже девятый, конкурс по отбору проектов на 2022 год и планируем поддержать не менее 30 кандидатов. На запуск новых исследований и продолжение существующих Минобрнауки России дополнительно выделило порядка 300 млн рублей», — цитирует пресс-служба Минобрнауки Фалькова.

Принято решение о продлении на два года финансирования проектов, отобранных в рамках седьмого конкурса, который провидит министерство, 18 научных коллективов получат гранты в размере до 24 млн рублей.

Речь идет о проектах в сфере нанофотоники, персонализированной медицины и здравоохранения, астрономии, современных энергетических технологий, макромолекулярной инженерии, фундаментальных химии и физики.

С 2021 года программа мегагрантов вошла в национальный проект «Наука и университеты», отметил министр.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 17 ноября на базе трех российских вузов — НИТУ «МИСиС», Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова и Балтийского федерального университета имени И. Канта стартовал VI всероссийский молодежный научный форум «Наука будущего — наука молодых». Мероприятие проходит в рамках Года науки и технологий.

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