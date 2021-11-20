Ровно, Украина, , 16:25 — REGNUM На Украине скончался актер театра и кино Георгий Морозюк. Об этом 20 ноября говорится в сообщении Ровенского академического музыкально-драматического театра.

Траур

«Большая потеря для творческой семьи… — говорится в сообщении. — 19 ноября … легендарный актер Георгий Иванович Морозюк, народный артист Украины, отошел на Небеса».

Причины смерти не сообщаются.

Напомним, Георгий Морозюк, который родился в селе Ступно Ровненской области 15 апреля 1944 года, окончил Киевскую театральную студию Театра имени Ивана Франко.