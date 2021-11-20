Ереван, 20 ноября 2021, 16:18 — REGNUM Министерство иностранных дел Армении подтвердило готовность властей республики провести встречу армянского премьер-министра Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева 15 декабря в Брюсселе. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

Путин, Алиев и Пашинян
Путин, Алиев и Пашинян
Иван Шилов © ИА REGNUM
«Армения согласна на проведение данной встречи», — ответил он ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев готовы создать прямую линию связи на уровне министров обороны для предотвращения инцидентов на границе.

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