История вопроса

Ситуация на границе Армении и Азербайджана, а также в Нагорном Карабахе вновь обострилась. Первые сообщения о новом обострении стали поступать 13 ноября 2021 года. Сначала в Баку сообщили о гранате, брошенной в сторону азербайджанского блокпоста близ Шуши. Затем Азербайджан заявил об обстреле со стороны ВС Армении позиций в Кельбаджарском районе на границе, перешедшем под его контроль в 2020 году. Затем уже армянская сторона заявила об открытом по ее позициям огне в направлении Гегаркуникской области. В последующие дни боестолкновения повторились в нескольких пунктах армяно-азербайджанской границы. С обеих сторон есть погибшие и раненые. Совбез Армении призвал обратить внимание на ситуацию Россию, ОДКБ и международное сообщество.