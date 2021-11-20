Москва, , 16:07 — REGNUM Более 20 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом в субботу, 20 ноября, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Самолеты ThePixelman

Так, по состоянию на 16:05 мск в аэропорту «Домодедово» задержано три рейса, еще один отменен; в аэропорту «Внуково» задержано пять авиарейсов, еще два отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано семь рейсов, еще семь отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что рекордно низкое атмосферное давление зафиксировано в Москве в субботу, 20 ноября.