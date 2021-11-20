Санкт-Петербург, , 16:06 — REGNUM Сотрудники полиции Петербурга установили третью жертву 49-летнего водителя «маршрутки», который по вечерам завозил одиноких пассажирок в безлюдные места и совершал над ними сексуальное насилие. Злоумышленник находится под стражей с 1 ноября, когда его задержали по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней девушки.

Объявления, которые были размещены в старых маршрутках Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщили 20 ноября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативных действий мужчина дополнительно изобличен в насильственных действиях сексуального характера в отношении 29-летней пассажирки, также совершенных в салоне маршрутного такси. По данному факту в отношении водителя возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября 2021 года поздно вечером у дома 2 по улице Сочинской у заброшенных гаражей водитель маршрутки совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 44-летней пассажирки, которая, возвращаясь с работы, оказалась в салоне в одиночестве. В полицию обратилась подруга женщины, находившейся в шоковом состоянии после случившегося.

29 октября у дома 16 по Тихорецкому проспекту сотрудники уголовного розыска задержали 49-летнего водителя маршрутки, гражданина одного из азиатских государств СНГ.

Как выяснилось в ходе следствия, 16 октября на Тихорецком проспекте при схожих обстоятельствах этот же же злоумышленник совершил противоправные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней девушки.

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