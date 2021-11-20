Москва, , 16:04 — REGNUM На выборах президента РФ в 2024 году лидера КПРФ Геннадия Зюганова в качестве кандидата может заменить другой представитель коммунистов. Об этом заявил секретарь ЦК КПРФ по выборам депутат Госдумы Сергей Обухов на XI Форуме специалистов политических профессий.

Знамена КПРФ Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам Обухова, в качестве кандидатов от партии может быть предложен избирателям первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин или же губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Также в качестве одного из возможных кандидатов может стать заместитель председателя ЦК КПРФ по идеологии Дмитрий Новиков.

«Я сказал, что эти кандидаты наиболее электорально раскрученные, пользующиеся широким авторитетом, на мой взгляд, можно бы их считать кандидатами. Это лично моя точка зрения как политтехнолога», — цитируют Обухова «Ведомости».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на пост президента РФ Геннадий Зюганов претендовал с 1996 года. Геннадий Зюганов участвовал в четырех кампаниях по выборам президента РФ, всегда занимал второе место. В 2004 году Геннадий Зюганов, как и глава ЛДПР Владимир Жириновский, участия в выборах не принимали, выставив «дублеров». КПРФ тога выставила депутата Госдумы Николая Харитонова. В декабре 2017 г. Зюганов возглавил предвыборный штаб кандидата от компартии на президентских выборах — директора совхоза им. Ленина Павла Грудинина.

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