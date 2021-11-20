Вашингтон, , 16:03 — REGNUM Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на пять лет продлило контракт с Ассоциацией университетов для исследований в области астрономии (AURA) по поддержке научных операций космического телескопа «Хаббл». Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Телескоп «Хаббл» NASA Hubble Space Telescope

Контракт предусматривает поддержку научной программы орбитальной обсерватории до 30 июня 2026 года. После продления контракта его общая стоимость выросла на $215 млн до $2,4 млрд.

В настоящее время специалисты NASA продолжают устранять неполадки в работе оборудования «Хаббла», приведшие к приостановке научных наблюдений в конце октября 2021 года. Один из инструментов телескопа — Advanced Camera for Surveys — возобновил сбор научных данных 7 ноября, остальные работают в безопасном режиме.

«Мы ожидаем, что этот космический аппарат будет проводить научные исследования ещё много лет, работая в тандеме с телескопом «Джеймс Уэбб», запуск которого должен состояться в этом году», — отметил представитель NASA Томас Зурбухен.

Телескоп «Хаббл» является совместным проектом NASA и Европейского космического агентства. Эта обсерватория была выведена на околоземную орбиту в апреле 1990 года.

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