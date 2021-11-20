Кишинёв, , 16:02 — REGNUM К укреплению отношений с Кишинёвом будет и далее стремиться официальная Анкара. Об этом сообщил Anadolu Ajansı консул Турции в Комрате Хасан Акдоган, комментируя деятельность дипмиссии в автономном территориальном образовании Гагаузия.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наши страны связывают глубокие исторические связи, а братья из Гагаузии — естественный мост в отношениях Турции и Молдавии», — сказал он.

По его словам, власти Турции считают Молдавию важным стратегическим партнером.

Как передавало ИА REGNUM, 16 ноября президенты Турции и Украины Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский провели телефонный разговор.