Барселона, Испания, 20 ноября, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Нидерландский полузащитник футбольного клуба «Барселона» Френки де Йонг может в зимнее трансферное окно покинуть свою команду. Об этом 20 ноября сообщает Marca

Pixabay.com Футбол

По данным источника, 24-летним футболистом интересуется команда «Манчестер Сити», на переходе которого настаивает главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола. При этом текущий контракт игрока рассчитан до лета 2025 года.

При этом ранее появилась информация о том, что каталонский клуб намерен во время зимнего трансферного окна расстаться с футболистом, так как считает, что может выручить за него значительную сумму денег.

Отметим, в нынешнем сезоне Френки де Йонг сыграл в составе «Барселоны» в 13-ти матчах и отметился в них двумя голевыми пасами. Его примерная трансферная стоимость, по данным портала Transfermarkt, составляет €90 млн.