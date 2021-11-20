Оренбург, , 15:48 — REGNUM В Оренбурге 45-летняя женщина перевела мошенникам 1 млн 255 тыс. 500 рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Мошенники

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Известно, что неизвестный позвонил ей и представился сотрудником Следственного комитета. Звонивший сообщил, что якобы на её имя пытаются оформить кредит и похитить средства с её счёта, а для якобы выявления злоумышленника порекомендовал срочно оформить заём и затем отправить средства на «безопасные» счета. Женщина это выполнила.

Теперь мошеннику грозит до десяти лет заключения. А полиция снова просит граждан быть бдительными и не принимать слова незнакомцев во внимание. В таких случаях можно связаться с банком самостоятельно и уточнить всю интересующую информацию.