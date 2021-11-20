Москва, , 15:40 — REGNUM Обсуждение проекта концепции стратегического развития Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу проведет 22 ноября общее собрание лиги. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба РПЛ.

Российская премьер лига Premierliga.ru

Отмечается, что также в повестку собрания включены выборы нового президента РПЛ и изменения в регламент Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров.

Также указывается, что избирательная комиссия зарегистрировала одного кандидата — Ашота Хачатурянца на выборы президента Российской Премьер-Лиги, который исполняет обязанности президента РПЛ и председателя судейского комитета РФС.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября пост президента РПЛ покинул Сергей Прядкин.