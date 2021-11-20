Москва, , 15:37 — REGNUM ДТП с участием четырех легковых автомобилей произошло на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом 20 ноября сообщает Телеграмм-канал «Mash».

ДТП Mytaganrog.com

"В Москве на Кутузовском авария с четырьмя машинами — предварительно, трое пострадавших», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что, по данным ТГ-канала, автомобиль BMW M4 Competition совершил столкновение с другим автомобилем и в результате один из людей, сидевших внутри машины, вылетел на дорогу.

Также отмечается, что еще двоих человек зажало внутри транспортного средства. На месте происшествия работают оперативные службы.

Помимо того, к сообщению прикреплена видеозапись последствий аварии, на которой видны повреждённые в результате ДТП автомобили и прибывающие на место происшествия транспортные средства экстренных служб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Кировском округе Омска 20 ноября произошло ДТП, в котором погибла пожилая женщина.